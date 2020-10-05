5 خطوات سهلة لـ الحفاظ على السيارة

المواطن - الرياض

يعتبر الحفاظ على السيارة وصيانتها أمرًا ضروريًّا وهو ما يتطلب الصيانة وتنفيذ بعض الخطوات.

وضمن خطوات الحفاظ على السيارة، الاحتفاظ بمجموعة أدوات في المركبة مثل المفك أو الكماشة أو مفاتيح الربط العادية ومصباح يدوي.

ويمكن أيضًا استخدام تذكير الهاتف لتغيير السوائل والإطارات والفلاتر واستخدام كتيب السيارة لمعرفة برامج الصيانة الدورية وتسجيل تذكير بها في هاتفك لعدم تفويت مواعيد الصيانات.

ومن المهم مراقبة ضغط الإطارات والتوازن ومعرفة نوع الإطارات حتى تعرف كيفية القيادة في ظروف الطقس المختلفة.

وضمن خطوات الحفاظ على السيارة، الاهتمام بغسلها بانتظام؛ لأن المركبة تتعرض دائمًا للأوساخ والمياه والزيوت وملح الطريق؛ وبالتالي تتعرض للتآكل مع الوقت، وكلما طالت مدة بقاء هذه الملوثات على السيارة كلما زاد الضرر المحتمل.

وأخيرًا، لا تتجاهل أضواء التحذير حيث لم يتم تثبيت مصابيح التحذير الخاصة بلوحة القيادة كنوع من الترف بل لتخبرك عند حدوث خطأ ما في المركبة.

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