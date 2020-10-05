5 علامات تنبئ بـ إدمان الكافيين 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يعتبر إدمان الكافيين من أكثر أنواع الإدمان شيوعًا في العالم وهو منبه للجهاز العصبي المركزي ولديه القدرة على تعزيز التركيز وزيادة التمثيل الغذائي وتعزيز المزاج.

ويشعر الكثير من الناس أنهم بحاجة إلى هذه المادة في الصباح لزيادة اليقظة والتحفيز على العمل، وفي معظم الحالات، يعتبر شرب المشروبات المحتوية على الكافيين عادة آمنة وغير ضارة نسبيًا ومع ذلك عندما يتجاوز الأمر من كونه مجرد انتعاش لطيف إلى ضرورة يومية فإن ذلك يُعد مؤشرًا على الإدمان.

وإليك بعض العلامات التحذيرية التي تنبئ بإدمانه بحسب موقع addictioncenter.

5 علامات لإدمان الكافيين

أولئك الذين يعانون من إدمان الكافيين غالبًا ما يستهلكون كميات أكبر من الموصى بها، ويتم حساب شدة الإدمان بناءً على مدى شعور الشخص بالضيق عندما يريد هذه المادة ولا يستطيع الحصول عليه ومقدار الاضطراب الذي يسببه هذا في حياته اليومية، ومن علامات ذلك:

الرغبة الشديدة في تناول الكافيين.

رغبة مستمرة أو جهود فاشلة لتقليل استخدامه أو التحكم فيه.

استمرار استخدامه على الرغم من معرفة وجود مشكلة جسدية أو نفسية مستمرة أو متكررة من المحتمل أن تكون ناجمة عن عنه.

الحاجة إلى كميات متزايدة منه بشكل ملحوظ لتحقيق التأثير المطلوب.

تأثير متناقص بشكل ملحوظ مع استمرار استخدام نفس الكمية منه.

ويوصي معظم الخبراء بألا يستهلك البالغون أكثر من 400 ملليجرام منه يوميًا، أي ما يعادل أربعة أكواب من القهوة تقريبًا، وإذا كان الشخص يشرب أكثر من ذلك بانتظام فقد يكون معرضًا لخطر الآثار الجانبية السلبية ومنها:

اضطراب النوم والصداع النصفي وسرعة ضربات القلب وارتعاش العضلات والعصبية.

أعراض انسحاب الكافيين

وانسحاب الكافيين هو حالة معترف بها طبيًا تحدث عندما يعاني الأشخاص من أعراض كبيرة بعد الإقلاع المفاجئ عن استهلاكه، وتظهر هذه الأعراض عادةً خلال يوم من الإقلاع ويمكن أن تستمر لمدة أسبوع أو أكثر وتشمل:

الصداع والإعياء والقلق وصعوبة في التركيز وتغيرات سلبية في المزاج وانخفاض في الطاقة وانخفاض معدل الأداء والإنتاج.

ويحتاج الأشخاص الذين يستهلكون هذه المادة بانتظام إلى اتخاذ خيارات مسؤولة وجيدة عندما يتعلق الأمر بكمية الاستهلاك.

شارك الخبر