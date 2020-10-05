5 مخاطر لاستخدام البطاقة الائتمانية بطريقة غير مدروسة

المواطن - الرياض

أكدت البنوك السعودية، أن استخدام البطاقة الائتمانية بطريقة غير مدروسة يمكن أن يؤدي إلى مخاطر كبيرة تؤثر على سجل حامل البطاقة الائتماني وعلى قدرته في تسديد وإدارة التزاماته وشؤونه المالية الأخرى.

وقالت البنوك السعودية عبر إنفوجرافيك على حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه من أبرز هذه المخاطر هي إساءة استخدام بطاقة الائتمان من قبل الغير إذا لم يتم الحفاظ عليها، وتسديد مبالغ إضافية كرسوم في حال تأخر السداد وفي حال تسديد جزء من المبلغ.

ولفتت إلى أن البطاقة الائتمانية يمكن أن تكون أداة سهلة تشجع على الاستهلاك إذا لم يتم التحكم في استخدامها والتعامل معها بوعي ومسؤولية، كما أنها معرضة للضياع أو السرقة واستخدامها من قبل شخص آخر، مؤكدة أن البطاقة تعد من الأدوات المالية التي تتطلب متابعة مستمرة وإدارة سليمة، والتزام بتواريخ السداد.

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