50 % من المنتجات الغذائية السعودية لا تعبر عن حقيقة مكوناتها!

المواطن - الرياض

وجه مورد الأغذية عمر الدوسري رسائل إلى هيئة الغذاء والدواء بشأن السلع الغذائية في المملكة.

أ. عمر المسعري الدوسري – مورد أغذية

لا يوجد شيء اسمه "جبن سائل" والموجود في الأسواق هو عبارة عن 80% زيوت نباتية والباقي بعض جوامد حليب، وبعض الشركات تنزع الدهون الحيوانية من اللبن وتضع محله زيت نباتي لزيادة فترة صلاحية الجبن..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@umar_aldosary pic.twitter.com/fVNTIHgjb8 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 25, 2020

وقال الدوسري في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: راقبوا إعلانات السلع الغذائية، إذا روقبت الإعلانات في السوشيال ميديا والتلفزيون سوف تحل الكثير من مشاكلنا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شيء اسمه “جبن سائل” والموجود في الأسواق هو عبارة عن 80% زيوت نباتية والباقي بعض جوامد حليب، وبعض الشركات تنزع الدهون الحيوانية من اللبن وتضع محله زيت نباتي لزيادة فترة صلاحية الجبن.

وتابع: هيئة الدواء يجب أن تراقب مسميات المنتجات الغذائية بشكل أكبر، بحيث يعكس الاسم مكونات المنتج بالضبط، مضيفًا أن 50% من المنتجات الغذائية السعودية فيها مشكلة في “التسميات” حيث لا تعبر عن حقيقة مكوناتها الغذائية، مثلًا: بعض أنواع مرقة الدجاج لا يوجد فيها مرق ولا دجاج من الأساس!

وشكا الدوسري بقوله: هيئة الغذاء والدواء لا ترد على شكاوانا حتى نعطيها اقتراحاتنا، والرد على الشكاوى يتأخر كثيرًا.

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