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6 ملايين تمنع الأهلي من ضم خليفة حسين عبدالغني
النجم الكبير خرج من حسابات المدرب فلادان

6 ملايين تمنع الأهلي من ضم خليفة حسين عبدالغني

2020/10/10
الساعة 1:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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6 ملايين تمنع الأهلي من ضم خليفة حسين عبدالغني حسين عبدالغني لاعب الأهلي
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 المدرب يستبعد حسين عبدالغني بعد ضغط الإدارة
2 الجمهور يُقدم الشكر لـ حسين عبدالغني

تبحث إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الحالية عن التعاقد مع بديل للاعب حسين عبدالغني الذي خرج من حسابات المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش بالفترة الأخيرة.

ويبدو أن الأهلي لم ينجح في التوصل لاتفاق لضم الظهير الأيسر لنادي الفيصلي محمد قاسم.

وتعثرت المفاوضات مع الفيصلي وفقًا لـ “الرياضية” وذلك بسبب وجود مشكلة في الاتفاق بين الفريقين على المقابل المادي للصفقة، والذي يرتبط بمبلغ 6 ملايين ريال.

المدرب يستبعد حسين عبدالغني بعد ضغط الإدارة

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة، طلب من المدرب فلادان استبعاد عبدالغني من حساباته، كون مجلس الإدارة لن يُجدد له عقده قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتصدر اللاعب حسين عبدالغني Trends موقع “تويتر”، أمس الجمعة، وذلك بعدما تحدثت تقارير صحافية عن اقترابه من مغادرة النادي الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويلعب عبدالغني مع الأهلي منذ عام 2019 قادمًا من نادي أُحد، وقدم مستويات جيدة مع الراقي بالفترة الأخيرة، رغم وصوله لسن الـ43.

وتحدث عبدالغني وأكد بأنه لم يفكر حتى الآن في اعتزال كرة القدم، مضيفًا أنه أيضًا لم يتخذ قراره حول البقاء بالملاعب لموسم إضافي أو الاعتزال النهائي وفقًا لـ الزميلة “مكة”.

ولكن رضخ المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي لمطالب إدارة عبدالإله مؤمنة حيث أبدوا رغبتهم في الاستغناء عن عبدالغني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية وفقًأ لـ صحيفة “عكاظ”.

الجمهور يُقدم الشكر لـ حسين عبدالغني

ودشن الجمهور الرياضي وسم “اعتزال عبدالغني” الذي تصدر “تويتر”، حيث أعربت من خلاله جماهير الأهلي عن شكرها وتقديرها لعطاء عبدالغني مع الفريق حتى اللحظة الحالية.

وأشار عبدالغني نجم الأهلي إلى أنه بحاجة لوقت كبير للتفكير في مصيره خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن كثرة تغيير المدربين أثرت على الأهلي بالسلب.

حسين عبدالغني
محمد قاسم لاعب الفيصلي

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