6 نصائح صحية لضيوف الرحمن مع استئناف العمرة غدًا

المواطن - محمد داوود - جدة

نصح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور محمد باسم، أفراد المجتمع الذين سيؤدون العمرة غدًا بعد قبولهم عبر تطبيق “اعتمرنا” بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

6 نصائح هامة:

وقال باسم في تصريحات ”المواطن“: إن أهم هذه النصائح هي:

⁃ ارتداء الكمامة الصحية، واستبدالها بعد أداء العمرة، وإن كانت قماشية يجب غسلها وتنشيفها جيدًا.

⁃ تطبيق التباعد الاجتماعي قدر الإمكان لتفادي التعرض لأي عدوى خارجية- لا سمح الله- حتى لو كانت إنفلونزا موسمية.

⁃ غسل اليدين أو استخدام الجل المعقم بين فترة وأخرى.

⁃ تجنب ملامسة الأسطح قدر الإمكان داخل الحرم أو خارجه.

⁃ بالإمكان استخدام سجادة خاصة، وكأس لشرب الزمزم، ومن الممكن أدوات ذات الاستخدام الواحد.

⁃ في حال استخدام المناديل الشخصية لمسح الوجه أو أي استخدامات أخرى فإنه يجب التخلص منها بطريقة آمنة في سلة المهملات.

تجنب السوائل المثلجة:

وتابع باسم: أنصح المعتمرين بالحرص على تناول السوائل بشكل معتدل لتعويض ما يفقده الجسم عبر التعرق؛ إذ إن الأجواء الحارة وعدم شرب السوائل قد يشعر المعتمر بالتعب والإرهاق، مع التأكيد على أن تكون السوائل ليست مثلجة بل معتدلة في البرودة، مع تجنب السوائل الغازية والأفضل الماء أو العصائر الطازجة.

عودة العمرة تدريجيًّا:

ويستقبل البيت الحرام غدًا الأحد أفواج المعتمرين بعد صدور الموافقة الكريمة على عودة العمرة تدريجيًّا وَفْق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة تطبيق “اعتمرنا” للراغبين بأداء العمرة.

مواقف نقل المعتمرين:

وجرى تجهيز مواقع عدة، هي: (أجياد، والششة، والغزة، والزاهر) لتجميع المعتمرين ثم نقلهم إلى الحرم المكي بالحافلات المخصصة لنقل المعتمرين برفقة المرافق الصحي.

استقبال ضيوف الرحمن:

وأكملت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين استعداداتها وطاقاتها لاستقبال ضيوف الرحمن من معتمرين وزائرين، مطبقة أعلى التدابير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث جندت ما لا يقل عن (1000) موظف لمتابعة نسك العمرة بالمسجد الحرام.

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