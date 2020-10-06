6 نصائح للتخلص من دهون البطن

المواطن - متابعة

ربطت دراسة جديدة بين دهون البطن الزائدة وخطر الوفاة المبكرة، بصرف النظر عن كمية الدهون الكلية الموجودة في الجسم.

ووجدت الدراسة أن كل زيادة بمقدار 10 سنتيمترات في دهون البطن لدى النساء، ترفع من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 8٪، بينما تزيد هذه النسبة إلى 12٪ لدى الرجال.

والأمر الجيد أن الوركين والفخذين الأكبر حجماً مرتبطان بانخفاض خطر الوفاة المبكرة، وفقاً للدراسة التي نشرتها The BMJ يوم الأربعاء، بل وربما تساعد دهون هذه المناطق في وقاية الإنسان من مستويات الكوليسترول المرتفعة والسكر بالدم، وذلك بحسب دراسات سابقة.

سبب خطورة دهون البطن

وتشير دهون البطن إلى تراكم نوع من الدهون، يعرف باسم الدهون الحشوية، حول أعضاء داخلية مختلفة، مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء.

ويطلق على هذه الدهون الحشوية اسم “الدهون النشطة”، لأنها تؤثر على وظيفة الهرمون، من خلال إفراز بروتين يؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين، ما يجعلنا عرضة لمرض السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول الزائد، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان ومرض الزهايمر.

قياس كتلة الجسم

وتركز معظم قياسات الوزن على مؤشر كتلة الجسم، الذي يحسب الوزن ويقسمه على مربع الطول بالأمتار، وإذا كان مؤشر كتلة الجسم هو أقل من 18.5، فهذا يعني أن وزنك أقل من الطبيعي.

ويعتبر وزنك طبيعياً إذا كان يتراوح مؤشر كتلة الجسم بين 18.5 و 24.9. وتعتبر بديناً عندما يكون مؤشر كتلة الجسم بين 25 و29.9، بينما يعاني الإنسان من السمنة إذا كانت النتيجة تزيد عن 30.

نصائح للتخلص من دهون البطن

وللتخلص من الدهو الحشوية يمكن القيام بما يلي:

يجب أن تحرص على تناول سعرات حرارية أقل وممارسة المزيد من التمارين الرياضية.

ركز على نظام غذائي نباتي مليء بالخضار والفواكه الطازجة أو المجمدة.

اختر مصادر البروتين الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

تناول الحبوب الكاملة فقط.

قلل من تناول السكر.

استخدم طبق السلطة بدلاً من طبق العشاء.

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