6 نصائح مهمة لتفادي أخطار الأمطار والسيول

المواطن - الرياض

وجهت المديرية للعامة للدفاع المدني، مجموعة من النصائح المهمة لتفادي أخطار الأمطار والسيول، لاسيما أثناء هطول الأمطار الغزيرة وجريان الأودية والسيول.

وأوضحت المديرية، في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في “تويتر”: لسلامتك احذر عند هطول الأمطار، واتبع ما يلي:

– لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو حتى محاولة عبورها.

– لا تجازف بتجاوز مجاري السيول؛ فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة.

– عدم الاقتراب من تجمعات المياه؛ فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار.

– قد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا؛ فيلزم الحذر والانتباه.

– اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

– عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول.

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