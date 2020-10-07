7 إصابات في إطلاق نار على جنازة بأمريكا

المواطن - متابعة

أصيب 7 أشخاص بجروح بعد عملية إطلاق نار على جنازة نفذها مشتبه به لا يزال مجهولاً في مدينة ميلووكي الأمريكية، اليوم الخميس.

وقالت CNN إن 7 أشخاص أصيبوا بالرصاص يوم الأربعاء، فيما يبدو أنه إطلاق نار من سيارة مارة خارج منزل جنازة في ميلووكي، التي تعد أكبر مدن ولاية ويسكنسن الأمريكية، وتقع على الساحل الجنوب غربي من بحيرة ميشيغان، في جنوب شرق الولاية الواقعة وسط الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال العمدة توم باريت إن “الأشخاص السبعة أصيبوا جميعا عندما فتح النار شخص كان يقود سيارته بجوار الجنازة”.

وقال القائم بأعمال رئيس الشرطة، مايكل برونسون، إنه من المتوقع أن يظل جميع المصابين على قيد الحياة وأنهم في حالة مستقرة يرقدون في مستشفى محلي.

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