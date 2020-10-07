‎الرئيسية
جديد الأخبار
7 فوائد لا تعلمها عن نبات الهندباء الأخضر 
مفيد بشكل سحري للهضم 

7 فوائد لا تعلمها عن نبات الهندباء الأخضر 

2020/10/04
الساعة 5:28 مساءً
- ‎فيصحة وطب‎, جديد الأخبار, حصاد اليوم
117
0
طباعة
7 فوائد لا تعلمها عن نبات الهندباء الأخضر 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف
العناوين الفرعية إخفاء
1 1- التخلص من سموم الجسم
2 2- غني بالفيتامينات والمعادن
3 3- مضاد للالتهابات
4 4- جيد لفقدان الوزن
5 5- منع هشاشة العظام
6 6- يعزز البروبيوتيك
7 7- يحسن الهضم ويعالج اضطراب المعدة
8 تحذير

يُعتبر نبات الهندباء الأخضر من المصادر الغنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى الضرورية لصحة الجسم، وفيما يلي بعض الأسباب التي قد تجعلك ترغب في تضمينه في نظامك الغذائي، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

1- التخلص من سموم الجسم

يحتوي النبات على مادة مفيدة في إزالة السموم من الجسم والحفاظ على الصحة المثلى وهي مادة الأنولين؛ حيث تساعد على امتصاص السموم من الطعام الذي نتناوله وتساعد أيضًا في الحفاظ على التوازن الصحيح بين البكتيريا الصديقة والبكتيريا غير الصديقة في الجسم.

7 فوائد لا تعلمها عن نبات الهندباء الأخضر 

2- غني بالفيتامينات والمعادن

يُعد مخزونًا كبيرًا من الفيتامينات والمعادن حيث يحتوي على الكالسيوم وفيتامين A و E و K والحديد والنحاس والمنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم، بكميات أكبر من الخُضر الأخرى التي تؤكل عادة.

3- مضاد للالتهابات

وُجد أن نبات الهندباء الأخضر يساعد في السيطرة على الالتهابات عن طريق قمع إنزيمات COX-2 المسؤولة عن الألم والالتهاب.

7 فوائد لا تعلمها عن نبات الهندباء الأخضر 

4- جيد لفقدان الوزن

يتطلع الكثير من الناس اليوم إلى إنقاص الوزن وتعتبر نباتات الهندباء من الأطعمة الرائعة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي إذا كنت تتبع برنامجًا لفقدان الوزن، فالأمر لا يقتصر على كونه غذاء منخفض السعرات الحرارية ولكن له أيضًا تأثير مدر للبول ويمنع احتباس الماء.

5- منع هشاشة العظام

يحتوي على 10% من الكمية الغذائية الموصى بها من الكالسيوم الذي تحتاجه وأربعة أضعاف الاحتياجات اليومية من فيتامين K، وكل منهما له دوره البالغ الأهمية في تحسين كثافة العظام مما يقلل بالتالي من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

7 فوائد لا تعلمها عن نبات الهندباء الأخضر 

6- يعزز البروبيوتيك

البروبيوتيك عبارة عن أطعمة أو مكملات غذائية تحتوي على البكتيريا المفيدة للأمعاء والتي تدعم التمثيل الغذائي، وامتصاص المعادن، ودعم جهاز المناعة. 

7- يحسن الهضم ويعالج اضطراب المعدة

يمكن أيضًا استخدام الهندباء في الحالات التي يعاني فيها المريض من اضطراب في المعدة أو مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي؛ وذلك لأن له تأثير ملين خفيف.

7 فوائد لا تعلمها عن نبات الهندباء الأخضر 

تحذير

وعلى الرغم من أن تناول الهندباء يعتبر آمنًا بشكل عام، فقد يعاني بعض الأشخاص من الحساسية أو يصابون بتقرحات الفم أو زيادة حمض المعدة أو حرقة المعدة، وإذا كان لديك أي مشاكل في الكلى أو المرارة فمن الأفضل مناقشة تناول النبات مع الطبيب الخاص بك أولاً، وكذلك إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الأعشاب والزهور مثل البابونج أو الإقحوانات فمن الأفضل تجنبه.


ذات صلة :
  • فلودركس لعلاج نزلات البرد والانفلوانزا
    •
  • النصر يفقد الفرصة في نيل 7.5 ملايين ريال
    •
  • الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن تؤدي مناسك العمرة
    •
  • فيديو.. ضيوف الرحمن بعد عودة العمرة : مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :