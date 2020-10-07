7 معلومات عن جائزة نوبل للسلام

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام 2020، إحدى أكبر الجوائز في العالم، يوم الجمعة المقبلة في أوسلو، وإليك 7 معلومات عنها.

1- من يمكنه الفوز؟

يجب أن تُمنح الجائزة إلى الشخص الذي بذل قصارى جهده لتعزيز السلام والإخاء بين الدول، وإلغاء أو تخفيض الجيوش الدائمة، وإنشاء مؤتمرات السلام والترويج لها، وفقًا لإرادة مبتكر الجائزة ألفريد نوبل، مخترع الديناميت.

ويمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء من أعضاء الحكومات والبرلمانات ورؤساء الدول أو أساتذة جامعيين للتاريخ والعلوم الاجتماعية والقانون والفلسفة ويمكن حتى ترشيح أولئك من حازوا سابقًا على الجائزة نفسها.

2- من يقرر الفائز؟

تقرر لجنة نوبل النرويجية الفائز الذي يستحق الجائزة، وتتألف اللجنة من 5 أفراد معينين من قبل البرلمان النرويجي وغالبًا ما يكونون سياسيين متقاعدين، ويرأس اللجنة الحالية محام وتضم اثنين من الأكاديميين وتم ترشيحهم جميعًا من قبل الأحزاب السياسية النرويجية وتعكس تعييناتهم توازن القوى في البرلمان.

3- كيف تقرر للجنة الفائز بـ جائزة نوبل للسلام؟

تناقش اللجنة جميع الترشيحات، ثم يضعون قائمة مختصرة ويتم تقييم وفحص كل مرشح من قبل مجموعة من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين.

وتجتمع اللجنة مرة في الشهر تقريبًا لمناقشة الترشيحات، وعادة ما يتخذون قرارهم في الاجتماع النهائي للجنة والذي يكون في بداية شهر أكتوبر، ثم يسعون للحصول على توافق في الآراء بشأن الاختيار، وإذا لم يكن هناك إجماع يتم التوصل إلى القرار بأغلبية الأصوات.

4- من تم ترشيحه؟

عادةً تظل الترشيحات سرية، لكن كشفت لجنة نوبل النرويجية عن عدد المرشحين هذا العام وهم 318 متنافسًا بواقع 211 فردًا و 107 منظمات.

وقد عُرف أن المرشحين منهم غريتا ثونبرج، وفرايديز فور فيوتشر، وحلف شمال الأطلسي، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وجوليان أسانج، وإدوارد سنودن، وتشيلسي مانينغ، وشعب هونغ كونغ.

ومن المتنافسين المحتملين الآخرين على جائزة نوبل للسلام: لجنة حماية الصحفيين وأنجيلا ميركل ومنظمة الصحة العالمية.

5- هل تم ترشيح دونالد ترامب؟

تم ترشيح ترامب لجائزة العام المقبل من قبل مشرع نرويجي وبرلماني سويدي بشكل منفصل؛ لمساعدة رئيس أمريكا في اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، ولجهوده في صنع السلام في البلقان.

6- على ماذا يحصل الفائز؟

يحصل الفائز بجائزة نوبل للسلام على ميدالية و10 مليون كرونة سويدية (1.10 مليون دولار)، وشهرة عالمية.

وقد قال رئيس أساقفة جنوب إفريقيا ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1984 إن حصوله عليها كان سيفًا ذا حدين، ونُقل عنه قوله في سيرته الذاتية: ذات يوم لم يكن هناك فرد يستمع إلي، وفي اليوم التالي أضحيت إلهامًا للجميع.

7- متى يُقام الحفل؟

سيُقام حفل في 10 ديسمبر ذكرى وفاة ألفريد نوبل، ولكن سيكون هناك اختلاف هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث سيتم عقده في محكمة جامعة أوسلو في حضور 100 ضيف فقط بدلًا من قاعة مدينة أوسلو الأكبر.

شارك الخبر