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7 مناطق موعودة بانخفاض درجات الحرارة تدريجيًّا .. غدًا

7 مناطق موعودة بانخفاض درجات الحرارة تدريجيًّا .. غدًا

2020/10/07
الساعة 8:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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7 مناطق موعودة بانخفاض درجات الحرارة تدريجيًّا .. غدًا
المواطن - محمد داوود - جدة
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1 سحب رعدية ممطرة:
2 الرياح السطحية والموج:
3 معدلات درجات الحرارة:

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنه يتوقع اعتبارًا من يوم غد الخميس إلى بداية الأسبوع القادم استمرار الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 15- 19 درجة مئوية، ويمتد تأثيره على مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، ويصحب بنشاط في الرياح السطحية.

سحب رعدية ممطرة:

وبينت الأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها، أنه يتوقع أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يتوقع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

الرياح السطحية والموج:

وأشارت إلى أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون غدًا شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، أما في الخليج العربي فستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 42كم/ ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

معدلات درجات الحرارة:

وأكدت الأرصاد وحماية البيئة أن مكة المكرمة تسجل غدًا 41 مئوية، والمدينة المنورة 40، الرياض 36، جدة 37، الدمام والأحساء 39، بريدة 36، تبوك 35، حائل 33، الباحة 29 درجة.


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