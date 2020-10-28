70 مليون صوتوا في الانتخابات الأمريكية والعدد مرشح للتضاعف

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية من الموعد النهائي في 3 نوفمبر، قام المرشحان دونالد ترامب وجو بايدن بتسريع حملاتهما الانتخابية، وحثا المزيد من الناس على الإدلاء بأصواتهم.

وحسبما ذكرت قناة wio الهندية، يشجع العديد من ممثلي هوليوود وأساطير الرياضة وغيرهم من المشاهير الأمريكيين أيضًا على اختيار التصويت عبر البريد أو الذهاب إلى كشك التصويت والإدلاء بأصواتهم لتسويق هذا ليكون أحد أهم الانتخابات في تاريخ السياسة الأمريكية.

الانتخابات الرئاسية الأكثر شعبية

ويصنع الشعب الأمريكي التاريخ حيث أدلى أكثر من 70 مليون أمريكي بأصواتهم في التصويت المبكر، ولا يزال العدد يتزايد مع اقتراب الموعد النهائي في 3 نوفمبر.

ووفقًا لمشروع الانتخابات الأمريكية ، فإن عدد الناخبين البالغ أكثر من 70 مليونًا هو نصف إجمالي نسبة المشاركة في انتخابات عام 2016 عندما شن ترامب وهيلاري كلينتون حملة ضد بعضهما البعض، حيث فازت كلينتون في استطلاعات الرأي لكنها خسرت في الانتخابات الرئيسية.

ووفقًا لإحصاء يوم أمس الثلاثاء، يمكن أن يؤدي هذا الرقم القياسي -الذي يتزايد مع كل ساعة تمر- إلى أعلى نسبة مشاركة للناخبين من حيث النسبة المئوية منذ أكثر من قرن.

أسباب زيادة عدد الناخبين

ويُظهر هذا الرقم الجديد الاهتمام المكتشف حديثًا من الناخبين الأمريكيين في الانتخابات الأمريكية 2020، والذي قد يكون بسبب الانتفاضة التي سببتها احتجاجات ” Black Lives Matter ” التي اكتظت شوارع الولايات المتحدة ، أو ارتفاع عدد القتلى بسبب فيروس كورونا الجديد – الذي زُعم أن ترامب يقلل من شأنه.

ويوضح هذا الرقم أيضًا أن الناس يحاولون تجنب الحشد في يوم الانتخابات في 3 نوفمبر، وهم يريدون التصويت مبكرًا للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس القاتل – والذي من المتوقع أن يجلب زيادة في أعداد الإصابات والوفيات مع بداية الشتاء.

مع ملاحظة اتجاه التصويت المبكر هذا العام، يتوقع مايكل ماكدونالد، الأستاذ بجامعة فلوريدا والذي يدير مشروع الانتخابات الأمريكية، أن يبلغ إجمالي الإقبال على الانتخابات الأمريكية ما يقرب من 150 مليونًا هذا العام، يمثلون 65٪ من المؤهلين للتصويت، وهو أعلى معدل منذ عام 1908.

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