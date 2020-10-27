775 حالة كورونا جديدة في الكويت و7 وفيات

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

حالات كورونا في الكويت

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 123092 في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 756 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 116 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8220 حالة.

وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 7874 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 889555 فحصًا.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصية بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

حالات التعافي من كورونا في الكويت

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 725 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 114116 حالة.

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