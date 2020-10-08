8 خطوات لإنشاء تصريح تجمع في تطبيق توكلنا

المواطن - الرياض

كشف تطبيق توكلنا عن خطوات الحصول على تصريح تجمع شخصي، والذي يمكن للمواطنين من خلاله التجمع واللقاء وفق إجراءات احترازية ووقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

تصريح تجمع من تطبيق توكلنا:

وأوضح تطبيق توكلنا ، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، خطوات طلب الحصول على تصريح تجمع، والتي تأتي كالآتي:

التوجه إلى الخدمات بعد الدخول على التطبيق. اختر طلب التصريح. اختر تصريح تجمع. حدد نوع التصريح إذا كان حكوميًّا أو تجاريًّا أو شخصيًّا. املأ بيانات التصريح مثل اسم التجمع والعدد المسموح له والأشخاص المخولين. اطلب التصريح. سيظهر لك التصريح في قائمة تصاريح التجمع من الخدمات. بعد الضغط على التصريح سيظهر لك QR لمسحه من قبل الزوار.

تسجيل العمالة المنزلية لأداء العمرة:

وأوضح تطبيق توكلنا، في وقت سابق، أنه يمكن للعمالة المنزلية أداء العمرة بعد التسجيل في منصة أبشر عن طريق رب العمل.

وتلقى تطبيق توكلنا عبر تويتر سؤالًا من أحد المواطنين، مفاده أنّ العاملة المنزلية التي تريد الذهاب إلى العمرة هل عليها أن تقوم بالتسجيل في برنامج أبشر؟

ورد التطبيق بالقول: إنه خلال تسجيل حساب توكلنا للمواطن والمقيم سيظهر للفرد التابعون والعمالة المنزلية التي لديه والمتواجدون داخل المملكة، وعليه اختيار مَن يتواجد معه في السكن أيًّا كان عمره، ويمكن تعديل ذلك لاحقًا.

منظومة تطبيق توكلنا:

ويعد تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، والذي يعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني، بالإضافة إلى أنّه أطلق مؤخرًا منظومته المطّورة ضمن تحديث جديد في الشكل والمضمون، يشمل 5 حزم من الخدمات بهدف الإسهام في تلبية احتياجات مستخدمي التطبيق الذين تخطت أعدادهم حاجز 7 ملايين مستخدم، حيث ستسهم الخصائص الجديدة في سهولة وصولهم إلى الخدمات الحكومية، في إطار العمل المتواصل لتحسين تجربة المستخدم وتلبية تطلعاته.

قواعد بيانات شاملة:

ويضم تطبيق توكلنا قواعد بيانات شاملة تحت اسم لوحة بياناتي تتضمن المعلومات الأساسية للمستخدم، إضافة إلى بيانات رخص القيادة والمركبات والجوازات والمخالفات المرورية وبيانات الأحوال المدنية.

وتتضمن حزم الخصائص الخمسة في توكلنا نحو 15 خدمة تتيح للمستخدمين معرفة كل المعلومات المتعلقة بالصحة والتعليم والتابعين والتصاريح والبلاغات والمخالفات وبيانات الأحوال المدنية مثل الحالة الاجتماعية وغيرها.

وتشتمل لوحة البيانات الخاصة بالتعليم على بيانات منصة مدرستي والحالة الصحية للأبناء، فيما تتضمن لوحة بيانات التابعين بطاقة الوضع الصحي لكامل أفراد الأسرة والمكفولين.

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