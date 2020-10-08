8 خطوات لتلميع السيارة بسهولة

المواطن - متابعة

يحرص قائدو السيارات على تلميع مركباتهم أولًا بأول؛ كنوع من النظافة وإبراز جمالها وأناقتها، وهناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها أثناء تنفيذ ذلك وهي كما يلي:

1– يتم إيقاف السيارة على أرضيةٍ صلبة بعيدةٍ عن التراب والشوائب وفي مكانٍ مُظلل بعيد عن أشعة الشمس.

2– غسل السيارة بالكامل بالمياه، والتحقق من تنظيفها جيّدًا وإزالة أي أوساخ عالقة بها، وذلك باستخدام المُنظفات المُخصصة لغسل السيارات.

3– انتقاء وسادة التلميع، التي قد يُرفق معها عجلة تلميع خاصة، وأنواع مواد التلميع المُناسبة للون طلاء السيارة.

4– يفضل عدم استخدام وسادة التلميع وهي جافة، حيث يتم ترطيبها بالماء؛ وذلك لضمان عدم تلف الطلاء وخدشه بسببها، مع إبقاء دلو وخرطوم المياه قرب السيارة أثناء التلميع.

5– القيام برش مادة التلميع وفركها بواسطة عجلة التلميع الخاصة على سطح السيارة، كما يُمكن رشه على السيارة مُباشرةً وفركه بالوسادة.

6– تكرار تحريك عجلة التلميع التي تدور تلقائيًّا ذهابًا وإيابًا على سطح السيارة مع مراعاة عدم الضغط بشدة، لتجنّب إتلاف طلاء السيارة.

7– الاستمرار في تحريك عجلة التلميع حتى يتم مشاهدة بريق ولمعان الجزء الذي تدور فوقه العجلة، وعندها يجب الانتقال لجزء آخر من سطح السيارة.

8– إعادة غسل السيارة وتنظيفها من بقايا الملمع وغيره.

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