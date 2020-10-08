8 مكونات غذائية خطيرة يجب تجنبها أبرزها الزيوت المهدرجة جزئيًا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

بعض الأطعمة مثل الزيوت المهدرجة غنية بـ مكونات غذائية ومواد كيميائية تسبب ضررًا كبيرًا للجسم، وتكون عادة في الأطعمة النشوية عندما يتم خبزها أو قليها أو تحميصها في درجات حرارة عالية، على سبيل المثال هناك مادة الأكريلاميد، فالجسم مجهز للتعامل مع كميات صغيرة منها لكن في حال زيادتها عن الحد فإن الأمر ينقلب إلى ضرر خطير.

ورصد موقع Daily Health Post بعض هذه المكونات الغذائية الضارة ومنها:

1- الزيوت المهدرجة جزئيًا

تحتوي هذه الزيوت المهدرجة جزئيًا على مستويات أعلى من الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تزيد من نسبة الكوليسترول وتسد الشرايين.

2- شراب الذرة عالي الفركتوز

يعتبر شراب الذرة عالي الفركتوز High Fructose Corn Syrup أحد الأسباب الرئيسية للسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي، مع العلم أن إحدى التحليلات الحديثة أوضحت أن المنتجات الغذائية تزيد تدريجيًا من الكمية الموصى بها..

ويرتبط استهلاك شراب الذرة عالي الفركتوز بالإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، وهو يأتي تحت عدة أسماء مختلفة منها: شراب الذرة Glucose syrup، شراب الجلوكوز أو الفركتوز Glucose/fructose syrup، شراب التابيوكا Tapioca syrup، شراب الداليا Dahlia syrup، سكر الفواكه Fruit fructose.

3- الصوديوم

الأطعمة المصنعة مليئة بالصوديوم كمادة حافظة، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية يستهلك 90% من الأمريكيين الكثير من الصوديوم، وهو ما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم والإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب وسرطان المعدة وأمراض الكلى وحصى الكلى.

4- الأسبارتام

الأسبارتام عبارة عن “مُحلي كيميائي” وله مواصفات المنبهات العصبية ولديه القدرة على إحداث أضرار لا في الأعصاب فحسب بل أيضًا في المخ، فقد حددت الدراسات الحديثة التي أجريت على الفئران أن الأسبارتام يمكن أن يغير وظائف المخ.

5- BPA

BPA عبارة عن مركبات كيميائية شائعة في العديد من مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية مثل زجاجات المياه، ووفقًا للمعهد الوطني للصحة البيئية والعلوم، يمكن أن تتسبب في الإصابة بالسرطان ولها آثار جانبية عصبية، وفي حين أنه كان علميًا من المعروف أنها خطيرة إلا أن الدراسات أكدت أنها أكثر سمية بمقدار 100 مرة مما كان يُعتقد في البداية، كما ترتبط بارتفاع ضغط الدم.

6- أصباغ الطعام

أُجريت عدد من الدراسات على الأطفال خلصت إلى أن أصباغ الطعام مسؤولة عن التغيرات السلوكية والتهيج والأرق واضطراب نمط النوم.

7- المكونات المعدلة وراثيًا (GMO)

يعتقد بعض العلماء أن المكونات المعدلة وراثيًا آمنة بينما يرى آخرون أن هناك العديد من المخاطر الصحية المرتبطة بتعديل جينات النباتات لتعزيز إنتاجية المحاصيل، والذرة هي واحدة من أكثر النباتات المعدلة وراثيا التي تؤكل.

8- نترات الصوديوم

عبارة عن مادة تلوين كيميائية مسببة للسرطان تضاف إلى النقانق والسجق ولحم البقر المقدد والبيبروني وجميع اللحوم المصنعة تقريبًا، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بأورام الدماغ وسرطان البنكرياس وسرطان القولون.

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