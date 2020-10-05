87 وظيفة شاغرة لدى شركة ديافرم في عدة مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة ديافرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في تخصص التمريض؛ وذلك للعمل بفروع مراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للشركة المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية لمرضى الكلى، في المدن التالية: (الطائف، وينبع، ووادي الدواسر، وسكاكا، والرياض، والقريات، والقنفذة، والقوز، والرس، وعنيزة، وبريدة، ونمرة، والنماص، ونجران، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وخليص، وبيش، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وجدة، وحائل، وحفر الباطن، والدمام، وبلجرشي، وعرعر، والعمران، والأحساء، وخميس مشيط، وأبها).

تفاصيل وظائف مجموعة شركة ديافرم:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممرض غسيل الكلى (عدد 3 وظائف/ الطائف).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ ينبع).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ وادي الدواسر).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ سكاكا).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 5 وظائف/ الرياض).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ القريات).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ القنفذة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ القوز).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ الرس).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ عنيزة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ بريدة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ نمرة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ النماص).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ نجران).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 4 وظائف/ المدينة المنورة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 6 وظائف/ مكة المكرمة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ خليص).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ بيش).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ أحد المسارحة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ أبو عريش).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 11 وظيفة/ جدة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 3 وظائف/ حائل).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ حفر الباطن).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 6 وظائف/ الدمام).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ بلجرشي).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ عرعر).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ العمران).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ الأحساء).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 4 وظائف/ خميس مشيط).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 3 وظائف/ أبها).

التقديم على وظائف مجموعة شركة ديافرم:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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