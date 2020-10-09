9 مهن صحية تتطلب ترخيصًا قبل مزاولتها

المواطن - الرياض

أكدت جمعية حماية المستهلك أن هناك 9 مهن صحية تتطلب ترخيصًا رسميًّا لمزاولة النشاط من وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ولفتت حماية المستهلك عبر إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن المهن التي يتوجب الحصول على ترخيص لمزاولتها بالمملكة هي المعالجة بالليزر، وعلاج الألم، وجراحة المناظير، ومناظير الباطنة، والجهاز الهضمي لغير استشاري أمراض الجهاز الهضمي، وزراعة الشعر، وزراعة الأسنان.

وتضم المهن أيضًا، التشخيص بالموجات فوق الصوتية لغير أطباء الأشعة، والتشخيص بالموجات فوق الصوتية فيما يخص النساء والولادة، والتشخيص والتحليل الكهربائي الفيزيائي للقلب.

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