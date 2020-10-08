900 ألف يورو تضع الأهلي في أزمة

المواطن - محمد سمعه

دخل النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة في أزمة جديدة، وذلك بسبب الشكوى التي قُدمت ضد النادي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” مؤخرًا.

وتقدم نادي النجم الأحمر الصربي بشكوى إلى الفيفا ضد الراقي وذلك بسبب المستحقات المالية المتأخرة من الراقي للنادي الصربي في صفقة التعاقد مع الألماني ماركو مارين.

900 ألف يورو سبب الشكوى

ووفقًا للتقارير الصحافية فإن النجم الأحمر لم يحصل على 900 ألف يورو من الراقي في صفقة انتقال مارين إلى النادي السعودي، مما جعل الفريق الصربي يتقدم بشكوى إلى الفيفا.

وبسبب تأخر المستحقات المالية، فإن كلًا من البرازيلي جوزيف دي سوزا والرأس أخضري دجانيني تفاريس رحلا عن الأهلي وانضما إلى فريقي بيشكتاش وطرابزون سبور التركيين على الترتيب.

سعيد المولد يستعد لمغادرة الأهلي

ومع استمرار الأزمات، يبدو أن سعيد المولد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بـ الراقي استقر على وجهته الجديدة، بعدما أبدى رغبته مؤخرًا في مغادرة الأهلي.

وفي وقت سابق، نشر المولد صورتين عبر حسابه في Snap Chat، حيث كانت الأولى وهو يُلوح بيده في إشارة منه إلى توديع جماهير الراقي والصورة الثانية له وهو يُمسك بحقيبته ومتجهًا للرحيل عن قلعة الراقي.

وأكدت تقارير صحافية على أن المولد يُفكر في الانتقال للدوري الكويتي، بعدما تفاوض معه أحد الأندية الكويتية لضمه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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