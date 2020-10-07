96 ريالًا سعر الاكتتاب النهائي في أسهم بن داود

المواطن - الرياض

أعلنت شركة بن داود القابضة مع شركة غولدمان ساكس العربية السعودية، وجي بي مورغان العربية السعودية، بصفتيهما مستشارين ماليين، عن الانتهاء بنجاح من بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة وفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية.

وكشفت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، عن تحديد السعر النهائي لطرحها الأولي عند 96 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد.

وأضافت بن داود، أن عملية بناء سجل الأوامر جذبت طلبات اكتتاب بقيمة 106.9 مليار ريال (28.5 مليار دولار)، وأسفرت عن تغطية الاكتتاب بنسبة 4870% (أي أكثر من 48 مرة) من إجمالي الأسهم المعروضة.

وتمت تغطية اكتتاب الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية بنسبة 1747%، وبنسبة 445% للمستثمرين غير السعوديين (من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرون الأجانب، والمستثمرون غير المقيمين عن طريق اتفاقيات المبادلة، أخيرا تغطية اكتتاب جهات أخرى (ومنها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم) بنسبة 2677%.

وتبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد غدًا وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.

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