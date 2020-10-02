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99 % من طلاب المدارس الأهلية والعالمية استفادوا من منصة مدرستي
792 مدرسة أهلية تضم نحو 83 ألف طالب و29 مدرسة عالمية

99 % من طلاب المدارس الأهلية والعالمية استفادوا من منصة مدرستي

2020/10/02
الساعة 7:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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99 % من طلاب المدارس الأهلية والعالمية استفادوا من منصة مدرستي
المواطن - الرياض

أكدت وزارة التعليم أن 99% من طلاب وطالبات المدارس الأهلية والعالمية استفادوا من منصات التعليم عن بعد، ومنها منصة مدرستي.

وأوضحت أن 792 مدرسة أهلية تضم نحو 83 ألف طالب و202 روضة افتراضية أهلية تضم 5 آلاف طالب استفادوا من المنصة.

وبينت أن عدد المدارس العالمية المستفيدة من المنصة بلغ 29 مدرسة، تضم 2.3 ألف طالب، و175 روضة افتراضية تضم 15 ألف طالب.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.


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    1 تعليق
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    لجين
    7 ساعة

    عمره ٨

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