iPhone 12 وطريقة الحجز وموعد بيعه رسميًّا

المواطن - الرياض

قال المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد: إن هواتف Apple الجديدة iPhone 12 وآيفون برو سيكونان بالحجز المسبق يوم الجمعة 16 أكتوبر، أما البيع فسيكون يوم 23 من الشهر نفسه.

وبالنسبة إلى iPhone 12 ميني وآيفون برو ماكس فسيكون بالحجز المسبق يوم 6 نوفمبر والبيع يوم 13 نوفمبر.

سعر iPhone 12 :

وجاءت أسعار هواتف Apple الجديدة كالتالي:

iPhone 12 بسعر 699 دولارًا.

iPhone 12 برو بسعر 999 دولارًا.

iPhone 12 برو ماكس بسعر 1099 دولارًا.

وكشفت الشركة أنها أجرت اختبارات 5G مع 100 شركة في 30 منطقة حول العالم، وبحسب أبل فإن آيفون 12 يحمل شاشة 6.1 إنش من نوع أوليد Super Retina XDR، وهي أنحف بنسبة 11% من السابق، وبحواف أصغر بنسبة 15% وإضاءة أفضل بنسبة 16%.

مواصفات iPhone 12:

وقال مسؤولو Apple: إن اليوم هو بداية حقبة جديدة لأجهزة آيفون، من حيث توافقها مع شبكات الجيل الخامس، والسرعة “الخارقة”، إضافة إلى الخصوصية والأمان، حيث يحمل آيفون 12 المعالج A14، وهو أفضل بنسبة 40% من السابق A13، حيث يعتبر أول معالج تم تصنيعه بتكنولوجيا 5 نانومتر.

وجاء آيفون 12 بكاميرا خلفية مزدوج، وعدسة واسعة بدقة 12MP وبفتحة عدسة 1.6، فيما ستكون الثانية 12MP واسعة جدًّا بفتحة 2.4مع مميزات جديدة، دعم Smart HDR 3، وتحسينات بنسبة 27% في الإضاءة المنخفضة.

ومن التقنيات التي تم توفيرها في آيفون 12 الجديد الحفاظ على البطارية، وحينما يكون الهاتف ليس بحاجة إلى تقنية 5G فإنه يتحول بشكل مباشر إلى شبكة الـ4G بهدف توفير الطاقة.

وشهدت عملية الشحن اللاسلكي تحسينات بحيث يتم تثبيت الشاحن خلف الجهاز مباشرة.

سماعة آيفون وهوم بود:

وقد بدأ مؤتمر Apple بالإعلان عن السماعة والتي تتيح التحكم فيها صوتيًّا، وبالإمكان القيام بربط عدد من الأجهزة فيها والتحكم بأي جهاز ذكي من خلالها.

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