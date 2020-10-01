Realme C15 هاتف متطور مع بطارية تدوم 57 يومًا

المواطن - سعد البحيري

استحوذت Realme وهي علامة تجارية فرعية من OPPO على حصة كبيرة من المبيعات بعدما طرحت هاتفها الجديد Realme C15 لينضم بذلك إلى سلسلة إصدار متتالية من الأجهزة الرائدة مثل Realme C3 و Realme C11 و Realme 6 و Realme.

بطارية Realme C15

يحتوي هاتف ريلمي 15 على بطارية بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع للغاية بقوة 18 وات.

والمعروف أنه حتى وقت قريب، كان الجميع معتادًا على بطاريات الهاتف بسعة 3000 مللي أمبير في الساعة والتي يمكن أن تدوم يومًا عند الاستخدام الخفيف وتصل إلى 8 ساعات أو أقل عند الاستخدام الكثيف.

ولمواجهة ذلك، اضطر الكثير إلى استخدام بنوك الطاقة، الأمر الذي كان بحد ذاته مشكلة؛ نظرًا لأنك بحاجة لشحنه لمدة يوم تقريبًا ناهيك عن أن بنك الطاقة يستنزف بشكل أسرع ويشحن هاتفك بشكل أبطأ مما يتطلبه شحن بنك الطاقة نفسه.

زيادة قدرة البطارية

لذا حلت شركة Realme هذه المشكلة عن طريق زيادة قدرة البطارية، فمع سعة بطارية 6000 مللي أمبير، لديك ما يصل إلى 57 يومًا من الطاقة إذا كان الهاتف في وضع الاستعداد و 46 ساعة إذا كان الهاتف في وضع التشغيل.

ويلبي Realme C15 احتياجات الـ Youtuber أو المستخدم الذي يستمتع بمشاهدة مقاطع فيديو YouTube من خلال ضمان 28 ساعة متواصلة من المشاهدة – دون نفاد الطاقة – أو 27 ساعة من خرائط Google للمسافر الشغوف.