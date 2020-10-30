Trend يتصدر تويتر لتحفيز نجوم الاتحاد ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

استقر جمهور نادي الاتحاد على طريقته الخاصة، وذلك من أجل تحفيز لاعبي العميد للفوز على الأهلي في ديربي جدة بالجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام المباراة غدًا السبت.

ودشن جمهور العميد وسمًا بعنوان “هاتوا الـ3 نقاط يا نمور”، وذلك قبل ساعات من بدء المباراة ضد الأهلي، حيث يأمل جمهور العميد في تحقيق فوز مهم بالديربي ليكون الفوز الأول للعميد في دوري المحترفين بعد الخسارة من الاتفاق والتعادل ضد الفتح.

وتفاعل الكثيرون من جماهير العميد مع الوسم ليتصدر قائمة الـTrends في الفترة الحالية في السعودية.

3 لاعبين يحيرون كاريلو

وفي سياق آخر، تسبب 3 لاعبين في الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في إثارة الحيرة لدى المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، وذلك قبل مواجهة الأهلي غدًا السبت في الجولة الثالثة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وكانت صحيفة “الرياضية” قالت إن عمر هوساوي وحمد المنصور وعبدالعزيز الجبرين لم تكتمل لياقتهم البدنية بعد للمشاركة في مباراة الأهلي خاصة أن المنصور والجبرين لم يخوضا أي مباريات منذ أكثر من 4 أشهر.

وخضع الثلاثي لاختبار لياقي أمس الخميس، وعلى أساسه سيحدد كاريلي مصير الثلاثي حول المشاركة في مباراة الأهلي وفقًا لـ الصحيفة.

الاتحاد يضم أحمد حجازي قبل أيام من الديربي ضد الأهلي

وكان العميد، أعلن تعاقده مع المدافع المصري أحمد حجازي، قادمًا من نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي يوم الأحد الماضي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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