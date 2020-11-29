آخر التطورات في النصر .. مطالب برحيل السويكت وعودة آل سويلم

المواطن - محمد سمعه

لا تزال الأوضاع داخل نادي النصر غير مستقرة وذلك بعد خسارة لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمس السبت أمام نادي الهلال، وهي الخسارة التي أصبحت تهدد أكثر من شخص داخل أروقة أصفر العاصمة.

وتعرضت إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت بالإضافة إلى المدرب البرتغالي روي فيتوريا لانتقادات عنيفة بعد تلقي أصفر العاصمة للخسارة الثانية من الهلال خلال 5 أيام فقط.

وبعد خسارة لقب كأس الملك، وجه طلال الرشيد عضو شرف نادي النصر رسالة قوية لـ مجلس إدارة النادي بعد الخروج من موسم 2019/2020 بدون أي بطولة.

وغرد الرشيد قائلًا: “لم أرغب بالتغريد بعد المباراة مباشرة، لكي أتأكد أن التغريد ليس بسبب غضب، ولكن بعد الهدوء، أقول إذا لـ النصر محبة في قلوبكم ارحلوا، العالمي معكم يسير إلى الهاوية،”.

وتابع الرشيد: “كل أدوات النجاح متوفرة لكن ضعفكم والفوضوية وقلة الخبرة أضاعت كل شيء”.

العالميون يحلمون بعودة سعود آل سويلم

وبعد هذه التغريدة، دشن جمهور العالمي وسم بعنوان ” رجوع السويلم مطلب” في إشارة منهم إلى رغبتهم بعودة سعود آل سويلم الذي شهد معه النصر أفضل أيامه، حيث تفوق على الهلال في مباراة الـ3-2 الشهيرة التي حسمت لقب دوري المحترفين موسم 2018/2019 لمصلحة أصفر العاصمة بعد أن كان الهلال متفوقًا في جدول الترتيب على جاره.

النصر يُظلم بسبب رئيسه السابق !

أما الإعلامي الرياضي سعيد يوسف الهلال فعلّق على ما يحدث داخل أروقة العالمي قائلًا في مجموعة تغريدات: “رغم تخبيصات المدرب البرتغالي لكن العالمي كان قريبًا من معادلة النتيجة وكسب المباراة لولا أخطاء الحكم وتقنية الفيديو، كالعادة إذا سكت النصراويون بحجة لا تضحكون على جمهوركم وأنتم تصيحون، التحكيم على الجميع، الخصم كان أفضل منكم، كل هذا غير صحيح، والنصر يتعرض لحملة بها قرارات غير عادلة بسبب رئيسه السابق سعود السويلم، الذي طالب بالإنصاف وفاز بأقوى دوري في التاريخ، كل قرار عادل طالب به يُعمل عكسه الآن”.

وأضاف سعيد الهلال: “التحكيم لو كان عادلًا لما وضحت الأخطاء الفنية والإدارية، وسالفة النصر كان أفضل فنيًا ما تأكل عيش ولا تجلب نقاطًا ولا انتصارات ولا بطولات، إلى جمهور العالمي لا يهمكم من يتهكم عليكم، طالبوا بحقوقكم بلا كلل ولا ملل، نعم لديكم أخطاء فنية وإدارية، ولكن فريقكم رائع والتحكيم يعطله عيني عينك، وثقتنا كبيرة بوزير الرياضة، الرجل العادل بأن يُصلح حال الرياضة لدينا، فقط طالبوا بالعدالة”.

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