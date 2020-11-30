آخر تطورات أزمة الأهلي مع مدربه السابق جروس

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين عن إنهاء النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة لـ أزمة النادي مع المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للراقي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان المدرب السويسري تولى تدريب الأهلي وتمت إقالته في شهر فبراير الماضي، وذلك بسبب سوء النتائج.

ما تفكر فيه إدارة الأهلي بعد حل أزمة جروس

وقامت إدارة الأهلي بدفع المستحقات المالية المتأخرة للمدرب السويسري لتنتهي الأزمة ويبدأ مجلس إدارة الراقي في البحث عن ملفات أخرى وقضايا لإغلاقها بعد حل أزمة المدرب السويسري وفقًا لـ الزميلة “البلاد”.

وسبق للمدرب كريستيان جروس تدريب العديد من الأندية مثل توتنهام هوتسبير الإنجليزي والزمالك المصري وبازل السويسري وشتوتجارت الألماني.

جروس يحقق لنادي الزمالك اللقب الأول في الكونفيدرالية

وكان المدرب السويسري نجح في قيادة الزمالك المصري للفوز بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية في مايو 2019 على حساب نادي نهضة بركان المغربي.

كما فاز مع النادي الأهلي بـ الدوري السعودي ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2015/2016.

يذكر أن الأهلي كان نجح في الفوز أمس الأحد على نادي الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف في الجولة السادسة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر