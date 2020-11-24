آل الشيخ: أتمنى فوز الأهلي ويحمل بيبو كأس إفريقيا

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ عن تمنياته بفوز الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا، لكي يرفع رئيس مجلس إدارته، محمود الخطيب كأس البطولة.

آل الشيخ يتمنى فوز الأهلي

ويلعب الأهلي ضد الزمالك على استاد القاهرة الدولي، مساء يوم الجمعة المقبل، نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيواجه الفائز فريق نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

وقال تركي آل الشيخ: “من نيويورك لحبايبي وأهلي شعب مصر الغالية علي.. سعيد جدًا أن نهائي كأس إفريقيا في مصر الحبيبة وطرفي النهائي أعرق وأعظم فريقين في إفريقيا”.

وتابع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أتمناها للنادي الأهلي طبعًا وكابتن بيبو أعظم من لمس الكرة في إفريقيا يحمل الكأس.. لو فاز الزمالك فهو فريق كبير ونبارك له بروح رياضية.. أهم شيء الكأس تكون مصرية”.

واختتم حديثه قائلًا: “وأبارك لأخي أشرف صبحي معالي وزير الرياضة النجاحات في الرياضة المصرية في ظل قيادة فخامة والدي الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله.. بحبكم وبحب مصر ومحروسة بإذن الله”.

تجارب رياضية بارزة

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه قد تولى الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري خلال الفترة السابقة، قبل أن يستقيل من المنصب بشكل رسمي، بسبب خلافات عديدة مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وامتلك استثمر نادي بيراميدز قبل أن يُقرر الانسحاب الرياضي من مصر، واستحوذ بعد ذلك على نادي ألميريا الإسباني الذي يُنافس في دوري الدرجة الثانية، وكان قريبًا من التأهل إلى الليغا قبل أن يخسر في الملحق.

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