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آل الشيخ: 3 قرارات خاطئة لحكم مباراة النصر والشباب
مطالبًا بتأهيل مسؤولي الـVAR بشكل أفضل

آل الشيخ: 3 قرارات خاطئة لحكم مباراة النصر والشباب

2020/11/01
الساعة 10:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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آل الشيخ: 3 قرارات خاطئة لحكم مباراة النصر والشباب لقطة من المباراة
المواطن - مروة نبيل
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1 آل الشيخ يكشف أخطاء الحكم:
2 مباراة النصر والشباب:

أكد مدير البطولة العربية للأندية، طلال آل الشيخ، أن مباراة النصر والشباب التي انتهت، قبل قليل، شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية.

آل الشيخ يكشف أخطاء الحكم:

وعلق طلال آل الشيخ قائلًا: “وجهة نظر بحيادية.. هدف الشباب الأول غير صحيح لوجود تسلل على ديوب، وهدف العالمي غير صحيح لوجود خطأ لصالح بانيغا”.

مباراة النصر والشباب
جانب من المباراة

وتابع آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وضربة جزاء لمارتينيز لوجود خطأ والكرة لا زالت في الملعب.. مسؤولي var بحاجة لتأهيل أفضل”.

وحرص مدير البطولة العربية للأندية على تهنئة الليوث بعد حسم مباراة النصر والشباب لصالحهم، وعلق قائلًا: “مبروك للشبابيين فوز مستحق ومهم للغاية”.

مباراة النصر والشباب
جانب من المباراة

مباراة النصر والشباب:

وأُقيمت مباراة النصر والشباب اليوم على إستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، في ختام منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الليوث بنتيجة 2/ 1.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بدون أهداف، وفض أحمد شراحيلي التعادل السلبي برأسية عند الدقيقة 55، قبل أن يتعادل أيمن يحيى بعد 6 دقائق، وتمكن بانيغا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 97، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب ضد النصر
يحيى يحتفل بهدف التعادل

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