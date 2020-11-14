آيفون 12 في الأسواق البريطانية بعد تأخير في الإنتاج بسبب فيروس كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أصبحت مجموعة هواتف آيفون 12 الكاملة من أبل متاحة الآن للشراء في المملكة المتحدة، بعد تأخر في طرحه بالأسواق بسبب فيروس كورونا.

مع أربعة أجهزة جديدة للاختيار من بينها، يعد هذا أكبر إصدار لشركة أبل على الإطلاق، حيث يقدم للعملاء مجموعة من الخيارات بناءً على متطلباتهم وميزانياتهم.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فمن الجيد في الأمر أنه، وبصرف النظر عن حجمها، تبدو جميع الموديلات متشابهة للغاية، لذلك لن يشعر الأشخاص الذين يشترون أحد الهواتف الأرخص ثمنًا بفرق كبير.

خصائص الهاتف:

تحتوي جميع إصدارات آيفون 12 على شاشات سوبر ريتينا من الحافة إلى الحافة وتتميز بتصميم أبل الجديد ذي الحواف المسطحة مع الألواح الزجاجية الأمامية والخلفية، والتي تذكرنا بجهاز آيفون 4 الكلاسيكي.

وتم تصميم إطار الهاتف من الفولاذ المقاوم للصدأ بدلًا من الألومنيوم، وهو أكثر لمعانًا، ومن الناحية النظرية ويجعله أكثر متانة، ولكنه أيضًا أثقل قليلًا.

وتحتوي الإصدارات جميعها على أحدث شريحة A14 Bionic من أبل، بالإضافة إلى شاشات أكثر صرامة ومقاومة للماء حتى عمق 20 قدمًا لمدة 30 دقيقة.

وتشتمل جميع طرازات أيفون 12 أيضًا على تقنية الشحن اللاسلكي MagSafe، والتي تستخدم مغناطيسًا حول ملف الشحن لضمان وضع هاتفك بشكل صحيح على الشاحن اللاسلكي الخاص بك.

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