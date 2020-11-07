أبحاث النانو في جامعة نجران يسجل براءة اختراع للاستشعار الكيميائي

المواطن - واس

نجح مركز أبحاث النانو بجامعة نجران في تسجيل براءة اختراع دولية صادرة رسميًا من مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية لطريقة جديدة ومبتكرة للاستشعار الكيميائي والتحفيز الضوئي باستخدام متراكب جديد من السيليكون المسامي المزخرف بجسيمات الفضة النانوية.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعيد السريعى، أن مركز أبحاث النانو يشارك بفاعلية في المخرجات البحثية للجامعة من خلال العمل على التطوير المستمر لكفاءة وحسن أداء الباحثين والفنيين ما أسهم في نجاحهم بتسجيل هذه البراءة الدولية ليؤكد المكانة العلمية والكفاءة المهنية لباحثي المركز، لاستمرار التميز والمساهمة الفاعلة في تحقيق إستراتيجية الجامعة البحثية بين الجامعات السعودية والعالمية.

فيما بيّن الباحث الرئيس للفريق العلمي الدكتور فريد أبوراجح حراز، أن الاختراع يتعلق بتصميم مجس كيميائي حساس من متراكب “نانوي” مهجن من السيليكون المسامي المزخرف بجسيمات الفضة النانوية والمحضر بطريقة كيميائية رطبة وبسيطة وغير مكلفة للكشف عن حمض الأسكوربيك “فيتامين سي” بطريقة كهروكيميائية سريعة وحساسة وانتقائية، مشيراً إلى أن الفريق البحثي تمكن من تطبيق هذا المجس في الاستشعار والكشف عن “فيتامين سي” الموجود في الكبسولات الطبية والمتاحة بالصيدليات، وأعطى المجس زمن استجابة سريع جدا أقل من خمس ثوان، كما أظهر درجة انتقائية عالية تجاه “فيتامين سي” في وجود بعض المواد الحيوية الأخرى شائعة التواجد معه مثل الجلوكوز، والدوبامين، وحمض السيتريك، وحمض اليوريك، كما لم يسجل المجس أي تدهور ملحوظ أو تراجع في الأداء على نفس درجة الحساسية عند تخزينه واستعماله لمرات عدة.

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