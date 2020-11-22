أبرز إحصائيات الهلال والنصر في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير ديربي الهلال والنصر، المقرر إقامته مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال والنصر

ويلعب الهلال والأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الملك فهد الدولي، عند الساعة 8:15 مساء غدٍ.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للظهور بشكل مميز مواصلة سلسلة انتصاراته، فيما يطمح لاعبو العالمي في مصالحة الجماهير بعد بدايته المتذبذبة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الهلال يتألق:

ويحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، حيث تجنب الخسارة خلال أول 4 جولات، وتمكن من تحقيق الفوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء واحد.

وقبل مباراة الهلال والنصر غدًا، نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في تسجيل 6 أهداف، فيما اهتزت شباكه مرة واحدة فقط، ليكون الأقوى دفاعيًّا خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

بداية متراجعة لنادي النصر:

على الجانب الآخر، جاءت بداية الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مخيبة للآمال، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، وترددت أنباء عن احتمالية رحيل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 3 هزائم متتالية، قبل أن يفوز في الجولة الرابعة، ليحتل المركز الـ13 برصيد 3 نقاط فقط، ونجح في تسجيل 4 أهداف، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف.

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