أبرز 4 ملفات ناقشتها إدارة الفتح

المواطن - مروة نبيل

عقد مجلس إدارة نادي الفتح برئاسة سعد العفالق اجتماعًا، وأشاد من خلاله بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وتم مناقشة استراتيجية المرحلة المقبلة.

أبرز ما دار في اجتماع إدارة الفتح

وشكر العفالق الجميع على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، وأشاد بحصول نادي الفتح على المركز الأول في نظام الحوكمة، مطالبًا الجميع بمواصلة التميز.

واطلع مجلس إدارة النادي على تقرير عن أعداد فرق كرة القدم بجميع فئاتها، بالإضافة إلى مراجعة استراتيجية النادي والمبادرات المندرجة تحتها، والتأكد من سير الخطط كما رسم لها.

وتمت مناقشة تطوير منشآت النادي، وإعادة تشكيل بعض اللجان لتواكب الأطروحات الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة ملف الألعاب المختلفة بالمادي واحتياجاتها وإعدادها ومدى قدرتها على المنافسة.

دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل في مواجهة وخسارة أخرى.

ويستعد النموذجي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد في ختام منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر