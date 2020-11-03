أبها يخسر خدمات ستراندبيرج 15 يومًا

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي أبها عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، السويدي كارلوس ستراندبيرج ومدة غيابه عن الملاعب.

أبها يكشف تفاصيل إصابة ستراندبيرج

وأشار النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها ستراندبيرج، أثبتت معاناته من تمزق في العضلة الخلفية، وسوف تستغرق مدة علاجه من 10 حتى 15 يومًا.

وكان نادي أبها قد تعاقد مع المهاجم السويدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم.

دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن الاتحاد والرائد أصحاب المركزين الثامن والتاسع.

ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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