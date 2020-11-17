أبها يضم عمر ضامن لـ3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أبها، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًّا مع عمر ضامن لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الميركاتو الشتوي المقبل.

عمر ضامن أبهاوي:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع عمر ضامن صاحب الـ21 عامًا، على عقود انضمامه إلى الفريق لمدة 3 مواسم، قادمًا من صفوف العروبة.

وأشار حساب نادي أبها إلى أن مراسم توقيع العقود اليوم، شهدت حضور مدير الاحتراف، محمد أبو حثرة، ورئيس مجلس إدارة نادي العروبة، مؤنس الضوي، بالإضافة إلى وسط اللاعبين صالح اليامي.

دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، وخسارة مواجهتين، وذلك بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة.

ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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