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أجمل 3 أهداف بالجولة الرابعة من دوري محمد بن سلمان
الدوسري يُنافس الجوعي وسانتوس على الأفضل

أجمل 3 أهداف بالجولة الرابعة من دوري محمد بن سلمان

2020/11/09
الساعة 7:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أجمل 3 أهداف بالجولة الرابعة من دوري محمد بن سلمان سالم الدوسري
المواطن - مروة نبيل
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أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الاثنين، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

أجمل 3 أهداف

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم نادي التعاون، عبدالله الجوعي في شباك الاتحاد، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليساهم في حصد فريقه لنقطة هامة ضمن منافسات دوري المحترفين هذا الموسم.

عبدالله الجوعي
احتفال الجوعي بالهدف

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله نجم نادي الهلال، سالم الدوسري في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد ضد الاتفاق.

سالم الدوسري
احتفال الدوسري بالهدف

كما يُنافس الهدف الذي أحرزه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، البرتغالي هيرناني سانتوس في شباك الرائد على جائزة الأفضل، في المباراة التي خسرها فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

هيرناني سـانتوس
سـانتوس

دوري محمد بن سلمان

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ10 نقاط، متساويًا مع الشباب، وبفارق نقطة عن الأهلي، ثم الفيصلي برصيد 8 نقاط، يليه الرائد والفتح بـ7 نقاط لكل منهما.

الهلال
فريق الهلال

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق والقادسية، ثم الاتحاد والتعاون بـ5 نقاط.

الاتحاد
فريق الاتحاد

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن النصر والوحدة، ثم ضمك بنقطة واحدة، ويتذيل العين الترتيب بدون نقاط.

نادي النصر
لاعبو النصر

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