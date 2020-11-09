أجمل 3 أهداف بالجولة الرابعة من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الاثنين، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريق الفني في @SPL يختار أجمل 3 أهداف في الجولة الرابعة. 🤩👏⬇️ عبدالله الجــوعي.🎯

سـالــم الدوسـري.⚡️

هيرناني سـانتوس.💥 pic.twitter.com/TV3l74DHaW — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 9, 2020

أجمل 3 أهداف

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم نادي التعاون، عبدالله الجوعي في شباك الاتحاد، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليساهم في حصد فريقه لنقطة هامة ضمن منافسات دوري المحترفين هذا الموسم.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله نجم نادي الهلال، سالم الدوسري في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد ضد الاتفاق.

كما يُنافس الهدف الذي أحرزه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، البرتغالي هيرناني سانتوس في شباك الرائد على جائزة الأفضل، في المباراة التي خسرها فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

دوري محمد بن سلمان

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ10 نقاط، متساويًا مع الشباب، وبفارق نقطة عن الأهلي، ثم الفيصلي برصيد 8 نقاط، يليه الرائد والفتح بـ7 نقاط لكل منهما.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق والقادسية، ثم الاتحاد والتعاون بـ5 نقاط.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن النصر والوحدة، ثم ضمك بنقطة واحدة، ويتذيل العين الترتيب بدون نقاط.

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