أجواء غير مستقرة على السعودية اعتبارًا من الجمعة

المواطن - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن تتأثر العديد من مناطق السعودية بحالة ماطرة اعتبارًا من يوم الجمعة، حيث تقترب كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية من شمال البحر الأحمر قادمة من الأجواء المصرية.

يأتي ذلك بالتزامن مع هبوب لتيارات دافئة ورطبة من جنوب البحر الأحمر بسبب مرتفع جوي يتمركز في جنوب الجزيرة العربية، هذه الظروف الجوية ستكون مناسبة لتطور حالة ماطرة تمتد من وسط البحر الأحمر ووصولا حتى شمال شرق المملكة ومرورًا بالعديد من المناطق الوسطى.

حالة الطقس في السعودية

وقال المركز إن أولى المناطق المتأثرة بالحالة الماطرة ستكون سواحل أملج وينبع يوم الجمعة، حيث تتكاثر الغيوم الركامية الرعدية وتهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحيانًا، على أن تصل الغيوم الرعدية الماطرة نحو رابغ مساء الجمعة، حيث تعمل هذه الأمطار على ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وجريان الأودية.

هطول الأمطار

كما تبدأ فرص هطول زخات الأمطار الرعدية على مدينة جدة مع ساعات ليل الجمعة وصباح السبت، حيث تصبح الأجواء غير مستقرة وتهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحيانًا، وتستمر فرصها حتى مساء السبت قبل أن تعود الأجواء للاستقرار مجددًا.

أجواء غير مستقرة

كما توقع المركز أن تؤثر حالة عدم الاستقرار الجوي أيضًا على كل من مناطق الداخلية من المدينة المنورة ومنطقة حائل والحدود الشمالية يوم السبت، وتهطل زخات رعدية من المطر تكون خفيفة الشدة بالمجمل مع بعض البؤر الغزيرة في نطاقات ضيقة.

حالة الطقس اليوم وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكونًا للضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق (الرياض، القصيم، الحدود الشمالية). فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، المدينة المنورة، الجوف). في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). حركة الرياح السطحية وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

شارك الخبر