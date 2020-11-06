أحمد الفهيد ينافس المكتبات في حفر الباطن والكتاب بـ5 ريالات

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

يعرض المواطن أحمد الفهيد في كل يوم جمعة كتبًا مستعملة بأسعار يسيرة تصل إلى 5 ريالات، وذلك في الحراج الشعبي في محافظة حفر الباطن.

وقال أحمد الفهيد في تصريحات لـ”المواطن“: في الحراج الشعبي بمحافظة حفر الباطن وفي كل يوم جمعة أمتهن بيع الكتب الحديثة المستعملة التي تلقى رواجًا كبيرًا؛ لأنها أرخص بكثير من المباعة في المكتبات والتي يعتبر مبالغًا فيها قياسًا.

وأضاف الفهيد: لا أنفي أن الهدف هو الربح المالي ثم التسهيل على طلبة العلم للحصول على الكتب التي تباع بالمكتبات بـ30 ريالًا وأبيعها أنا بـ4 أو 5 ريالات، متابعًا: أقوم حاليًّا بتأليف كتاب يخدم محافظة حفر الباطن بعنوان: معجم المؤلفين من أهالي حفر الباطن يهدف إلى جمع أسماء وأعمال وإنجازات جميع من له كتب أو روائيين أو دواوين شعر من أهالي المحافظة اللذين لديهم إسهامات علمية وأدبية.

ولفت إلى أنه جمع حاليًّا 120 اسمًا من محافظة حفر الباطن صدرت لهم كتب، ووجد في المحافظة مؤرخين وكُتابًا أحدهم ألّف كتابًا بالفلك، موضحًا أنه يهدف إلى إظهار الوجه الثقافي لحفر الباطن لتكون بداية بادرة لافتتاح نادي ثقافي أدبي بحفر الباطن.

من جهته، رأى الإعلامي حماد بن عوض الحربي أن هذا المشهد يعتبر ملمحًا ثقافيًّا رائعًا، ويعد انتصارًا لمحافظة مليئة بالمثقفين والنخب الثقافية، ووجود ملمح بيع الكتب وسط الحراج الشعبي تكريس لثقافة الكتاب بعد بروز التقنية واختفائه تدريجيًّا.

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