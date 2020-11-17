أردوغان في مصراتة بعدما أفشل الحوار الليبي بتونس

المواطن – سليم زايد – الرياض

ترتيب الأوراق وإفشال الحلول السياسية، العنوان الأبرز لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتوقعة اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الليبية طرابلس.

ومن المقرر أن يزور أردوغان مدينة مصراتة مقر الميليشيات المدعومة من أنقرة، في ظل إعلان المجلس المحلي بالمدينة الطوارئ وإغلاق المجال الجوي والمداخل والمخارج.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية، فإن طائرتين تابعتين للقوات الخاصة التركية هبطتا في طرابلس في الأيام الأخيرة، تمهيدًا للإجراءات الأمنية لزيارة أردوغان.

نوايا أردوغان الخبيثة

ويرى خبراء سياسيون ليبيون أن توقيت الزيارة يوحي بتجدد نوايا تركيا الخبيثة لتقويض الأمن والاستقرار في البلاد، خاصة بعد نجاحات لقاءات اللجنة العسكرية الليبية التي توصلت لوقف إطلاق النار الذي تسعى أنقرة لإفشاله حماية لمصالحها غير المشروعة في ليبيا.

كما تتزامن الزيارة المتوقعة مع عودة إنتاج النفط في ليبيا بعد توقفه لشهور وبإنتاج يصل لنحو مليون برميل يوميًا.

إفشال الحلول السياسية

وتواصل تركيا، محاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين في جنيف 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن طريق خرقها بنود الاتفاق، التي ترتكز على عدم تدريب العناصر الليبية على يد الأتراك، بالإضافة لسحب المرتزقة والضباط الأتراك من القواعد الليبية.

وتعمل أيضًا على إفشال الحوارات السياسية وإيصالها إلى طريق مسدود، وذلك بعد إقناع السراج بالعدول عن الاستقالة.

وعلى إثر التحركات التركية، أجلت البعثة الأممية أعمال الملتقى السياسي أسبوعًا آخر للاتفاق حول المناصب في ليبيا ومعايير وآليات الاختيار بعد نشوب خلافات بين المشاركين على أن يتم الاجتماع القادم عبر تقنية الفيديو.

تفاصيل المرحلة الانتقالية

ونبهت المصادر إلى أن قرار البعثة الأممية بإنهاء الحوار الليبي بتونس جاء بسبب عدم اتفاق الأطراف المتنازعة على الأسماء التي ستدير المرحلة الانتقالية.

وشهد اليومان الأخيران بالملتقى خلافات حادة من قبل المشاركين المنتمين لتنظيم الإخوان، وفشل الملتقى الذي انعقد في مدينة قمرت التونسية في تمرير شرط ينص على منع من تقلدوا مناصب تشريعية وتنفيذية من الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة.

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