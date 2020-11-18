أزمة تُطارد يوسف بلايلي بعد رحيله عن الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يواجه اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الأهلي السابق، أزمة كبيرة وذلك بعد مغادرته الأهلي، والانضمام لنادي قطر القطري كصفقة انتقال حر.

وكان بلايلي فسخ عقده مع الراقي من طرف واحد لينضم لنادي قطر بعد نهاية موسم 2019/ 2020.

ووفقًا لـ تقارير إخبارية فإن نادي قطر يواجه صعوبة حول تسجيل بلايلي في صفوف الفريق؛ وذلك بسبب عدم إنهاء التعاقد مع اللاعب عبدالناصر الخياطي لاعب نادي قطر نتيجة تأخر رواتبه ومستحقاته المالية.

الأهلي يتوصل لاتفاق مع يوسف بلايلي:

وفي سياق آخر، نجحت إدارة النادي الأهلي في التوصل لاتفاق مع بلايلي ، لإنهاء الخلاف القائم بينهما وسحب القضايا الموجودة بين الطرفين.

على تسديد قيمة كامل عقده للنادي الأهلي مقابل سحب النادي لشكواه وفقًا لـ صحيفة “البلاد”.

لماذا تراجع الأهلي المصري عن ضم يوسف بلايلي ؟

وكان الأهلي المصري تراجع عن التعاقد مع بلايلي، وذلك بسبب سوء سلوك اللاعب الجزائري وعدم انضباطه، حيث لم يعد إلى الراقي منذ مارس الماضي، حيث قرر وقتها الذهاب إلى الجزائر بعد تعليق النشاط الرياضي، ومع استئنافه في أغسطس الماضي لم يصل إلى جدة.

كما تعرض النجم الجزائري لتجربة صعبة أثرت سلبًا على انتقاله لـ الأهلي المصري، وهو إثبات تعاطيه للمخدرات عندما كان لاعبًا لنادي اتحاد العاصمة الجزائري خلال الفترة من 2015 إلى 2017، وذلك قبل رحيله للدوري الفرنسي.

شارك الخبر