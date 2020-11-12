أسعار التكييفات في مصر

مؤخرًا ازداد السؤال عن أسعار التكييفات في مصر بسبب اختلاف مناخ مصر بشكل كبير حيث أصبح الشعب يعاني من ارتفاع كبير في درجات الحرارة في الصيف مع زيادة البرودة ولهذا فكر الكثير في شراء تكييفات.

معلومات عن التكيفات

وضح موقع المواطن أن الكثير من المصريين بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق وغير طبيعي بالنسبة لمناخ مصر فكروا في شراء اجهزة تكييفات من اجل تلطيف مناخ المنازل والشركات وغيرها عن طريق سحب الهواء الساخن واندفاع هواء بارد محله.

ولهذا فإن الكثير بدأ في البحث عن أفضل ماركات التكييفات بالإضافة إلى أسعار التكييفات في مصر لعام 2020 ومن هنا وجد أن الماركات تتمثل في يونيون إير وال جي وشارب وسامسونج ووايت ويل وفريس ومرافت وكاريير وجري وتوشيبا وتورنيدو وغيرها ولكل ماركة سعر خاص بها يتحكم فيه قوة التكييف ومواصفاته.

فقد نجد أن الاسعار تختلف بين تكييف بقوة حصان أو واحد وربع حصان أو واحد ونصف حصان أو قوة اثنان حصان أو ثلاثة حصان أو أربعة حصان أو خمسة حصان بجانب ما إذا كان التكييف من النوع سبيلت أو شباك وهل ويوجد به مميزات أخرى مثل التوفير في الطاقة أو تنقية الهواء أو غيرها.

تعليمات يجب اتباعها عند شراء التكييف

بعد أن أصبح التكييف شيء أساسي في كل منزل وليس من الرفاهية أو كما يطلق عليه كماليات المنزل لأن هناك انواع من التكييفات لن يقتصر عملها على التبريد أثناء الصيف فقط بل بها خاصية التدفئة في الشتاء لذلك يجب عند اختيار تكييف نراعي الآتي:

لابد من اختيار تكييف مزود بخاصية البلازما كلاستر من أجل تنقية الهواء من أي اتربة وملوثات ضارة على الجهاز التنفسي.

كما يجب اختيار التكييف ذات الشكل الجميل والذي يكون إلى حدًا ما متناسق مع ديكورات المنزل.

من الضروري الانتباه إلى مكونات التكييف الداخلية مثل شراء تكييف ذات وحدة داخلية مقاومة للصدأ أو التلف مثل تعرضها للتقشير.

من الأفضل اختيار تكييف مزود بخاصية الغلق والتشغيل بمجرد قطع وتوصيل التيار الكهربائي بشكل اوتوماتيكي دون الحاجة إلى التشغيل بشكل يدوي وضبطه على نفس درجة الحرارة التي كانت عليه قبل الإنغلاق.

من الاحسن أن يتم شراء تكييف به خاصية توفير الطاقة منعصا من زيادة الاستهلاك والتعرض إلى دفع فاتورة كهربائية عالية.

أفضل أسعار التكييفات في مصر

تكييف تورنيدو سبليت بقوة واحد ونصف حصان بخاصية تبريد فقط يباع بسعر خمسة الآلاف وستمائة وخمسون جنية مصري.

كما يباع تكييف نوفوترونيك واحد ونصف حصان بإمكانية تبريد وتسخين بسعر خمسة الآلاف ومائتي جنيه مصري.

من الممكن شراء تكييف جري بقوة واحد وربع حصان مزود بخاصية التبريد فقط بسعر غير باهظ الثمن حيث يكلف المشتري 4900 جنيه مصري.

أما تكييف فريش بقوة واحد ونصف حصان بميزة التبريد وخاصية تنقية الهواء من خلال خاصية البلازما يباع بسعر 5650 جنيه مصري.

كما يباع تكييف نوفوترونيك بقوة واحد ونصف حصان وتقنية التبريد فقط بسعر 4990 جنيه مصري.

وعلى من يريد شراء تكييف ميديا الشباك فقد يجده بسعر 4999 جنيه مصرفي في حالة اختيار التكييف بقوة واحد ونصف حصان وخاصية التبريد فقط.

قائمة بأسعار تكييفات شارب

قدمت شركة شارب بقائمة بـ أسعار التكييفات في مصر الخاصة بها وهي كالآتي:

على من يريد شراء تكييف شارب بقوة واحد ونصف حصان أن يعلم أن سعره 6450 جنيه مصري وهذا لخاصة التبريد فقط أما لخاصية التبريد والتدفئة فوصل سعره إلى 6900 جنيه مصري.

أما تكييف شارب بقوة اثنان وربع حصان مزود بإمكانية التبريد والتدفئة فوصل سعره إلى 8400 جنيه مصري أما التكييف المصمم معه خاصية البريمي بلاس والبلازما كلاستر فقد بلغ سعره 9250.

كما يوجد تكييف شارب ثلاثة حصان قادر على التبريد والتدفئة وتنقية الهواء من الاتربة والميكروبات فيكون سعره 13300 جنيه مصري.

قائمة بأسعار تكييفات كارير في مصر

وصل سعر تكييف كاريير بخاصية التبريد والتسخين اوبتيماكس بقوة واحد ونصف حصان إلى 6800 جنيه مصري.

أما تكييف كاريير اثنان وربع حصان قادر على التبريد والتدفئة إلى سعر 9400 جنيه مصري.

ومن يريد شراء تكييف كاريير بقوة ثلاثة حصان وخاصية التبريد فقد فعليه بدفع 10250 جنيه مصري وفي حالة اختيار خاصية التبريد والتكييف فإن سعره يصل إلى 11000 جنيه مصري.

أطلقت الشركة المنتجة لتكييفات كاريير تكييف كاريير بقوة أربعة حصان بسعر 18300 جنيه مصري.

قائمة بأسعار تكييفات يونيون آير

يوجد تكييف يونيون آير يقوة واحد ونصف حصان وامكانية التبريد فقط بسعر 5300 جنيه مصري اما في حالة اختيار نفس التكييف ولكن بخاصية التبريد والتدفئة فإن سعره يصل إلى 5550 جنيه مصري.

أما التكييف من نفس الماركة ولكن بقوة اثنان وربع حصان وقدرته على التبريد في الصيف والتدفئة في الشتاء فإن سعره هو 7500 جنيه مصري.

أما التكييف الذي يعمل بقوة ثلاثة حصان من ماركة يونيون آير ويعمل بالتبريد والتسخين فإن سعره وصل إلى 9700 جنيه مصري.

قائمة بأسعار تكييفات فريش

عرفت فريش بأسعار تكيفاتها البسيطة مع امكانيات عالية الجودة وتقنية حديثة حيث وصل اسعارها للآتي:

تم بيع تكييف فريش بقوة واحد ونصف حصان بخاصية التبريد فقط بسعر 5400 جنيه مصري.

كما وجد تكييف فريش بقوة واحد ونصف حصان بخاصية التبريد وتنقية الهواء في الأسواق بسعر 5650 جنيه مصري.

اما عن تكييف فريش بقوة واحد ونصف حصان وميزة التبريد والتدفئة والتنقية فإنه يوجد بسعر 6100 جنيه مصري.

ومن يريد شراء تكييف فريش بقوة اثنان وربع حصان وإمكانية التبريد والتسخين وتنقية الهواء من الأتربة والجراثيم فإنه وصل سعره إلى 8600 جينه مصري في الأسواق المصرية.

وبالنسبة لتكييف فريش بقوة ثلاثة حصان وخاصية التبريد والتدفئة بالإضافة إلى البلازما المنقية للهواء فإنه يوجد بسعر 9900 جنيه مصري.

قائمة اسعار تكييفات جري في مصر

يباع تكييف جري ذات قوة الواحدة وربع حصان وتقنية التبريد فقط بسعر 4900 جنيه مصري.

كما أن وصل سعر تكييف جري بقوة واحد ونصف حصان وخاصية التبريد فقط إلى 5700 جنيه مصري، اما بالنسبة لاجتماع خاصيتي التبريد والتدفئة في نفس التكييف فإن سعره يرتفع إلى 7100 جنيه مصري.

وبالنسبة لتككيف جراي اثنان حصان بخاصة الشاشة الديجتال والتبريد والتدفئة وتنقية الهواء فإن سعره وصل في الأسواق المصرية إلى 8500 جنيه مصري.

اما تكييف جري ذات خاصية التبريد والتدفئة بقوة اثنان وربع حصان فإن سعره وصل إلى 9300 جنيه مصري.

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