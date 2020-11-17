أسعار النفط ترتفع والأنظار تتجه لـ اجتماع أوبك+

المواطن - الرياض

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفضل توقعات بأن تمدد أوبك وحلفاؤها تخفيضات إنتاج الخام لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في حين عززت المعنويات أنباء لقاح واعد آخر لفيروس كورونا، بحسب ما نشرت “رويترز”.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في عقود يناير كانون الثاني 26 سنتاً ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 44.08 دولار للبرميل. وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتاً ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 41.25 دولار للبرميل.

وارتفعت أسواق الأسهم مدفوعة بآمال تعاف اقتصادي أسرع بعدما أعلنت مودرنا أن لقاحها التجريبي لكوفيد-19 فعال بنسبة 94.5 بالمئة في الوقاية من الإصابة بالمرض وفقا لبيانات أولية.

وقال جيفري هالي محلل السوق في أواندا “من المرجح أن يكون النفط الأكثر تأثراً بين فئات الأصول الرئيسية بالإعلان عن لقاح مودرنا” مضيفاً أن أنباء اللقاح الإيجابية “قدمت دعماً طويل الأمد لأسعار النفط بالتأكيد”.

وجاءت نتائج مودرنا بعدما أعلنت فايزر الأسبوع الماضي أن لقاحها فعال بنسبة تفوق 90 بالمئة.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+ والتي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا للجنة وزارية اليوم قد يوصي بتغيير حصص الإنتاج حين يجتمع جميع الوزراء يومي 30 نوفمبر وأول ديسمبر .

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