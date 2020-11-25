أسهم أوروبا تغلق قرب ذروة 9 أشهر

المواطن - واس

أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعةً أمس الثلاثاء، إذ تدعمت الآمال في تعافٍ اقتصادي سريع بفضل إمكانية تخفيف إجراءات الإغلاق في فرنسا والتفاؤل حيال توافر لقاح للوقاية من فيروس كورونا ربما بحلول أوائل العام القادم.

فقد صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة مسجلاً أعلى إقفال له منذ أواخر فبراير بدعم مكاسب قوية في أسهم النفط والغاز، التي بصدد أفضل شهر لها على الإطلاق مع بلوغ أسعار الخام ذروة مستوياتها منذ أواخر مارس.

كما صعد المؤشر الأوروبي القياسي 14.5 بالمئة منذ بداية الشهر وهو يتجه إلى تحقيق أكبر مكاسبه الشهرية على الإطلاق.

وقفزت الأسهم الألمانية 1.3 بالمئة بعد أن كشفت البورصة عن زيادة حجم المؤشر القيادي داكس ليضم 40 شركة بدلاً من 30 حالياً مع تشديد معايير العضوية.

فيما صعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.2 بالمئة بعد أن أعلن البلد أمس عن أدنى حصيلة يومية لإصابات كوفيد-19 منذ 28 سبتمبر، بينما يرقب المستثمرون خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون المقرر في وقت لاحق اليوم حيث قد يعلن عن تخفيف إجراءات الإغلاق.

وتصدر المؤشر الإيطالي مكاسب الأسواق الأوروبية بعد أن قالت روما:إنها ستحصل على 16 مليون جرعة من لقاح محتمل للوقاية من كوفيد-19 تبتكره أسترا زينيكا خلال الأشهر الأولى من 2021م بموجب اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وزادت الأسهم البريطانية 1.6 بالمئة بعد أن قالت إنجلترا:إنها ستضع نظاماً جديداً يسمح باستخدام الفحوص لتقليص أمد الحجر الصحي للقادمين من الخارج.

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