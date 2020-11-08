أعراض مرض النقرس وطرق العلاج

المواطن - محمد داوود - جدة

قد يشكو البعض من مشكلة الأملاح نتيجة الإصابة بالنقرس، الذي يعرف بأنه نوع من التهاب المفاصل الذي يسبب التهابًا مفاجئًا، يبدأ عادة في مفصل واحد نتيجة ترسب بلورات حمض اليوريك في المفصل؛ إذ إن النقرس الشديد يمكن أن يؤثر في بعض الأحيان على العديد من المفاصل في وقت واحد، وهذا هو المعروف.

تورم وارتفاع الحرارة:

وقال استشاري الروماتيزم الدكتور مرزوق محمد: إن النقرس هو أحد أشكال التهاب المفاصل، ترتفع فيه نسبة حمض اليوريك (حمض البول) في الدم، ما يسبب آلامًا شديدة في المفصل، وقد يصاحب هذا الالتهاب تورم، واحمرار، وارتفاع في درجة حرارة الجسم. ويتطور المرض- عامة- في الرجال البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عامًا، وعند النساء بعد سن الخامسة والخمسين، موضحًا أن النقرس مرض شائع في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا بغض النظر عن الجنس، وهو نادر الحدوث عند الأطفال.

أطعمة تزيد اليوريك:

وأضاف في تصريحات لـ”المواطن“: إن هناك أطعمة محددة تزيد ارتفاع حمض اليوريك مثل اللحوم والبقوليات، كما أن تناول بعض الأدوية التي تزيد من ارتفاع حمض اليوريك مثل مدرات البول، وهناك بعض الأمراض التي يكون فيها حمض اليوريك مرتفعًا مثل الصدفية، بجانب السمنة وارتفاع ضغط الدم وتلف الكلى وداء السكري وأمراض الأوعية الدموية.

مسكنات مضادة للالتهابات:

وحول العلاج، أوضح محمد أنه يتم إعطاء الفرد المسكنات المضادة للالتهابات، بجانب أدوية تقلل من نسبة حمض اليوريك في الدم وتمنع ترسبه في الأعضاء، وذلك خلال الشهور الـ٦ الأولى، وإذا استمر الحال فإنه يتم إعادة النظر في الحالة والأدوية والنمط الغذائي، وعادة ينصح شرب الماء بكميات كافية من الماء، والامتناع عن المشروبات الغازية والكافيين، وتقليل الأطعمة الغنية بالبيورين مثل الأصداف واللحوم مع ممارسة أنماط الحياة الصحية، كما أن تناول كميات معتدلة من البروتينات التي تعتبر المسؤول الأول عن إنتاج حمض اليوريك، وخاصة الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض وبعض أنواع السمك مثل السلمون والألبان واللحوم والمكسرات، يساهم في خفض نسبة حمض اليوريك في الدم.

شارك الخبر