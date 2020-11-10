أكثر من 16 ألف حجز خلال ساعات لمشروع المشرقية بالرياض

المواطن - واس

سجّل مشروع المشرقية الواقع شرق مدينة الرياض أكثر من 16,530 حجزا لمواعيد في مركز المبيعات الواقع في مركز سكني الشامل، وذلك خلال ساعات من إتاحته عبر تطبيق الهواتف والموقع الإلكتروني (هنا)، حيث حظي المشروع باهتمام آلاف الأسر نظراً لما يمتاز به من مواصفات وتنوع في التصاميم ومواقع للخدمات المتنوعة، فيما بدأ المشروع باستقبال المواطنين اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشركة أن مشروع المشرقية يمتد على مساحة تتجاوز 3 ملايين م2، ويوفّر وحدات سكنية متنوعة التصاميم والمساحات تتراوح بين 350 – 460م2، ويضم 207 مبانٍ سكنية وتجارية، و16 مبنى استثماريا تجاريا، بالإضافة إلى عدد من المرافق والحدائق العامة والمساحات الخضراء لتوفير معايير جودة الحياة لسكان “المشرقية”، كما يُمكن للمستفيدين تعديل تصاميم الوحدات السكنية حسب احتياجاتهم وفق المواصفات المطلوبة.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الشركة لتوفير مشروعات سكنية بأعلى المعايير وأحدث التصاميم النموذجية التي يتطلع لها المواطن، معبراً عن شكره للمستفيدين كافة المهتمين بمشروع المشرقية وجميع مشروعات الشركة وثقتهم في الخيارات السكنية التي تقدمها، منوهاً إلى استمرارها في تطوير المزيد من المشروعات التي تلبي تطلعات المواطنين بما يتوافق مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويتميز مشروع المشرقية بحلولٍ هندسية متطورة، والمرونة العالية لخيارات التنفيذ والتعديل على تصاميم الوحدات السكنية حسب الاحتياجات المحددة، ووفق المواصفات المطلوبة، كما يتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي كحلقة وصل تربط الأحياء الواقعة بين طريقي الدمام والجنادرية، وطريق خريص.

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