أمام الملك سلمان.. رئيس الشورى وأعضاء المجلس يؤدون القسم

المواطن - الرياض

تشرف رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وأعضاء وعضوات المجلس بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وذلك عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته الثامنة، قائلين:

(أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصًا لديني ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- قد افتتح مساء أمس الخميس- عبر الاتصال المرئي- أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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