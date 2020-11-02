‎الرئيسية
جديد الأخبار
أمانة الجوف تُفعل خطة العمل والطوارئ خلال هطول الأمطار على القريات
تجاوب سريع مع البلاغات التي ترد على هاتف الطوارئ

أمانة الجوف تُفعل خطة العمل والطوارئ خلال هطول الأمطار على القريات

2020/11/02
الساعة 1:23 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
21
0
طباعة
أمانة الجوف تُفعل خطة العمل والطوارئ خلال هطول الأمطار على القريات
المواطن - واس

فَعًلت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة القريات خطة العمل والطوارئ على أرض الواقع التي وضعتها مسبقاً استعداداً لموسم الأمطار، وذلك خلال هطول الأمطار التي شهدتها محافظة القريات الليلة.

وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان إن الأمانة ممثلة ببلدية القريات رفعت درجة الاستعداد لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المحافظة، حيث تشارك الفرق والمعدات التابعة للبلدية بتفعيل خطة الطوارئ التي تنفذها وبالتواصل المستمر مع غرفة العمليات بأمانة المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري من جهته، أن البلدية واصلت أعمالها لمتابعة ومعالجة آثار الأمطار والسيول منذ بداية الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة حتى الآن، حيث شكلت غرفة عمليات وفريقاً للطوارئ يعمل على مدار الساعة، لمتابعة المستجدات جراء هطول الأمطار واستقبال البلاغات ومباشرتها على هاتف الطوارئ 940.

وأضاف المهندس الشمري أن الجهود في المحافظة مبذولة من قبل الجميع في هذا الشأن وعلى رأسهم محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، لتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعامل السريع والفعّال وقت الحالة المطرية، والتجاوب السريع مع البلاغات التي ترد على هاتف الطوارئ.


ذات صلة :
  • ترامب: أنصار بايدن جبناء
    •
  • محتالان يبيعان مصباحًا مزيفًا لطبيب لاستحضار جني علاء الدين!
    •
  • وفاة روبرت فيسك أشهر مراسل صحفي بريطاني في الشرق الأوسط
    •
  • الرئيس اليمني: تنفيذ اتفاق الرياض لمصلحة البلاد ونبذل كل الجهود لتنفيذه حرفيًّا
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :