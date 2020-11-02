أمانة الشرقية تُنهي تكدساً لمشاهدة فعالية أمام مجمع تجاري

المواطن - الشرقية

طبقت أمانة المنطقة الشرقية، الإجراءات الرسمية بحق صاحب مجمع تجاري لمُخالفته التدابير الاحترازية، وتسببه في حدوث تكدس للجمهور من خلال عرضه فعالية راقصة في الواجهة الأمامية للمنشأة.

وبّين المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أنه جرى معالجة التكدس البسيط في وقته مع أخذ تعهد على صاحب المنشأة، إلى جانب مطالبته بالحضور إلى البلدية لاستكمال الإجراءات الرسمية، وفقا لـ”عكاظ”.

ولفت إلى أن الأمانة راقبت تلك الفعالية عبر تتبع تغريدة لها بموقع “تويتر”، وسارعت بالتدخل عند حدوثها وإنذار صاحب المجمع التجاري.

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