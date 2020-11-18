أمانة المدينة المنورة تطلق أول ورشة متنقلة لصيانة المعدات والآليات

المواطن - واس

أطلقت أمانة المدينة المنورة أول ورشة متنقلة تقدم خدمات الدعم والصيانة السريعة للمعدات والآليات على مدار الساعة وذلك تزامنا مع استعدادات أمانة المنطقة لموسم هطول الأمطار .

وأوضحت الأمانة أن الورشة المتنقلة عبارة عن مركبة حديثه تحتوي على معدات وخدمات للصيانة السريعة تُستخدم لصيانة الأعطال الطارئة لمعدات وآليات الأمانة أثناء تنفيذها أعمالها الميدانية وخصوصاً في الحالات المطرية، إضافة إلى تجهيزها بأحدث التقنيات لصيانة السيارات والمعدات ومزودة بوسائل السلامة وفقاً لمقاييس السلامة الدولية في خطوة تهدف لضمان سير عمل جميع معدات وآليات الأمانة دون الحاجة لإيقافها عن الخدمة لفترة طويلة ولغرض اختصار الوقت والجهد أثناء تنفيذ الخدمة .

وأكدت أمانة المدينة المنورة حريصها على الاستعداد لجميع الحالات الطارئة في الأزمات وتسعى دائما لاستقطاب المعدات والتجهيزات الحديثة وأضافتها لأسطولها لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات البلدية للمستفيدين .

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