أمانة تبوك تحدد موعد سحب القرعة لمنح الأراضي السكنية

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

حددت أمانة منطقة تبوك موعد عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية والأوامر السامية، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعًا سكنية بمنطقة تبوك، والتي سبق أن أعلنت عنها أمانة منطقة تبوك في وقتٍ سابق وقد ذكرت أمانة المنطقة خلالها بأنه سيتم تحديد آلية سحب القرعة فيما بعد.

وأكدت الأمانة بأنه سيتم الإعلان عن سحب القرعة يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر لمدة يومين، وذلك بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك الواقع على طريق الملك عبدالله ودعت الأمانة جميع المواطنين بالالتزام بالحضور الشخصي للمستفيد أو من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية، وأما ما يخص بمن تعذر حضورهم ستقوم اللجنة بسحب القرعة عنهم وأوضحت الأمانة بأن عملية السحب ستكون حضوريًّا، ويتم استخدام التقنية بالقرعة وفق آلية تضمن العدالة في توزيع الأراضي على المستفيدين بحيث يتم اتخاذ أدق الإجراءات الاحترازية في الموقع.

وللاطلاع على أسماء الممنوحين بالأمر السامي يرجى زيارة الروابط التالية وإضافة الأمانة بأن قائمة الأسماء ستحدث بشكل تلقائي إلى نهاية يوم الثلاثاء :- https://filebin.net/og7ihc1usrcu5o9l/1.pdf?t=mg2s2fgy

أو الرابط

https://filebin.net/80mfojz5lkcqb37y/2.pdf?t=ris4s6bt

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